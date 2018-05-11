Букмекерские прогнозы резко изменились после объявления всех финалистов Международного вокального конкурса Евровидение - 2018, сообщает УНИАН.

Ставки букмекеров существенно изменились после оглашения всех участников финала. Некоторые ключевые исполнители, которым прочили топ-5, опустились ниже. К примеру, норвежскому певцу Александру Рыбаку обещали второе место на "Евровидении - 2018", но теперь же артист опустился на восьмое место.

Элина Нечаева, участница из Эстонии, вылетела из первой пятерки в конец первой десятки, а любимчик девушек и красавец чешский певец Миколас Йозеф вылетел из десятки лидеров на 11-е место.

Есть участники, которые, наоборот, поднялись. Представительница Литвы Ева Хасимаускайте занимает четвертое место, а израильская артистка Нетта вернула себе вторую позицию. Украинский же исполнитель Melovin пока не попадает даже в топ-10.

Главной претенденткой на победу пока остается участница, представляющая Кипр, - Элени Фурейра.

Финал конкурса пройдет в субботу, 12 мая.

Фото: unian.net

Как сообщала "Страна", ранее мы уже публиковали список участников и их шансы по прогнозам букмекеров в финале Евровидения-2018.

Ранее организаторы Евровидения в Португалии назвали лучший текст песни.

Также появилось видео провального выступления Юлии Самойловой.