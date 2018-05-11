Во Львове умерла Надежда Франко - правнучка Ивана Франко. Она была внучкой младшего сына писателя - Петра.

О произошедшем сообщила пресс-служба музея Ивана Франко.

"Надежда всегда была близким другом Музея Ивана Франко. Выражаем искренние соболезнования семье и близким", - говорится в сообщении сотрудников.

Похоронят Надежду Франко 12 мая, в 13:00, на Лычаковском кладбище во Львове.

Молебен парастас в 18 00 пятницы в предпогребальной часовне на ул. Пекарской, 52.

Фото: facebook.com/dimfranka

Как сообщала "Страна", Виталий Козловский объяснил, почему выступил в Москве на концерте 9 мая. Он добавил, что во время концерта получил записку "Украина, мы тебя любим! Пусть всегда будет мир!", и после этого понял, что все сделал правильно.

Напомним, что в Одессе от дома Гоголя уже почти ничего не осталось.