Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу снизился до 26,2 грн/$1 с 26,1775 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,19-26,21 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 11 мая аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,198 грн/$1 с 26,1922 грн/$1. Торговый оборот составил $440,46 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $272,9 млн.

Как сообщала "Страна", писала, что курс валют НБУ на 11 мая: доллар и евро немного подешевели.

Ранее мы сообщали, что банкиры опускают доллар, но предупреждают о развороте курса.

Также мы отметили тенденцию, что курс евро по отношению к доллару снижается на мировых рынкахю