Сторонники заключенного народного депутата Украины Надежды Савченко пришли под СИЗО СБУ, чтобы поздравить ее с Днем рождения.

Об этом сообщает УНН.

Среди пришедших была мама Надежды, а также ее сестра Вера. Они принесли цветы и воздушные шарики. По завершению акции участники выпустили воздушные шарики под окнами СИЗО.

Все присутствующие также спели "Многая лета" и гимн Украины.

Организаторы акции запустили флешмоб "Подпиши заявление на свидание с нардепом", суть которого - организовать встречу с Надеждой Савченко, которая стремится выполнять свои депутатские обязанности и встречаться со своими избирателями даже будучи лишенной личной свободы.

Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

Савченко задержали прямо в парламенте, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УКУ. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Фото: unn.com.ua

Как сообщала "Страна", ходатайство о продлении ареста Савченко поступило в суд в ее день рождения. Информация о дате и времени его рассмотрения станет известна позже.

Напомним, что Надежда Савченко осталась без адвокатов.