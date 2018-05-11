В городе Млава недалеко от Варшавы из школы эвакуированы 135 человек, в частности 113 детей, после того как 11 школьники почувствовали слабость и тошноту. Об этом сообщает tvn24.pl.

"11 лиц пострадали, они почувствовали сильную тошноту, пятеро из них попали в госпиталь", - сообщил представитель пожарной службы Мазовецкого воеводства Кароль Кежковский.

На место происшествия вылетели три вертолета спасательной службы, приехали несколько карет "скорой помощи".

Спасатели ищут опасные вещества, обследуя помещение школы.

По словам Кежковского, на месте работает группа химической безопасности, в Млаву едет еще одна группа из Варшавы.

"Мы хотим, чтобы не оставалось ни малейших сомнений относительно безопасности и отсутствия угрозы", - отметил Кежковский.

Пока что неизвестно, что могло повлечь ухудшение самочувствия школьников. По словам спасателей, видимых признаков наличия опасных веществ нет.

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