Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) выявила нарушение законодательства и отдельных показателей качества пищевых продуктов в черкасской школе №8, где отравились 58 человек, и на предприятии, которое поставляло питьевую воду в данное учебное заведение.

"По результатам, проведенных… Госпродпотребслужбой внеплановых проверок Черкасской школы №8 и предприятия ЧП Родной Е., которое производит и поставляет воду питьевую доочищенную фасованную "Родная" в указанное заведение, выявлены отдельные нарушения требований законодательства в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов и санитарного законодательства", - сказано в сообщении на сайте Госпродпотребслужбы в пятницу.

По результатам проверок руководству школы и ЧП Родной Е. направлены предписания по устранению выявленных нарушений, выполнение которых находится на контроле ГУ Госпродпотребслужбы в области.

Напоминается, что по решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Черкасского городского совета работа школы №8 временного приостановлена до завершения проведения комплекса санитарно-гигиенических мероприятий (генеральная уборка, дезинфекция, проветривания учебных, подсобных, санитарно-бытовых помещений, пищеблока), с проведением повторных лабораторно-инструментальных исследований объектов среды жизнедеятельности (атмосферный воздух, гигиенические смывы и т.д.).

По результатам лабораторных исследований, проведенных Госпродпотребслужбой, в пробах почвы, воды питьевой из водопроводной сети и из кулеров отклонений от гигиенических нормативов не выявлено, за исключением содержания алюминия в одной из четырех отобранных проб питьевой воды централизованного водоснабжения (выявлено 0,7 мг/дм при предельно допустимой концентрации 0,5 мг/куб. дм).

При радиологических исследованиях превышений нормативов не выявлено.

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