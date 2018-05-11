В следующие 10 лет в "Укрзализныце" намерены уравнять количество дневных и ночных поездов. Планируется увеличить число дневных скоростных железнодорожных рейсов.

Об этом в пятницу, 11 мая рассказал журналистам и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"У нас есть планы на следующие 10 лет сделать акцент на дневных поездах. На скоростные поезда сегодня у нас нареканий практически нет. Есть определенные пробелы в работе, но мы от них оперативно избавляемся. Поэтому перспективы и планы, чтобы в следующие 10 лет наполовину перейти на дневное скоростное сообщение", - сказал Кравцов.

По его словам, это абсолютно реально обеспечить, поскольку уже сегодня статистика свидетельствует, что в поездах Интерсити+, в которых время путешествия в среднем около 5 часов, заполняемость вагонов составляет около 90 процентов.

"Это один из самых высоких показателей по скоростным поездам в СНГ. За ним будущее. И мы планируем сделать такой баланс 50 на 50", - отметил глава Укрзализныци.

Что же касается традиционных спальных ночных поездов, то Укрзализныця намерена сделать их "максимально качественными для пассажиров", подчеркнул Кравцов.

Как сообщала "Страна", проводники украинских поездов будут наблюдать за пассажирами через три видеокамеры. Поставка видеокамер должна состояться до конца 2018 года.

Напомним, что пассажиры украинских поездов смогут жаловаться по телефону, если в вагонах грязно.