В Павлограде в Днепропетровской области почти 700 учеников и учителей пришлось вывести из здания школы, где распылили неизвестное вещество.

Об этом сообщает отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Павлоградского городского совета.

"Сегодня в 11 часов 56 минут в Павлоградской общеобразовательной школе №15 возникло чрезвычайное происшествие: в месте общего пользования неустановленным лицом было распылено вещество неизвестного происхождения, которое вызвало першение и кашель", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение 6 минут была проведена эвакуация учеников, учителей и персонала школы - в целом около 680 человек.

В школе проведено проветривание, дегазация и влажная уборка помещений. После дегазации помещений специалистами Павлоградского горрайонного отдела лабораторных исследований осуществленный отбор проб воздуха для изучения на наличие фенола, формальдегида, аммиака.

"Благодаря своевременным и согласованным действиям директора и учителей пострадавших нет. Осуществляются мероприятия дальнейшей дегазации помещений школы, расследования причин возникновения инцидента и установления причастных к нему", - проинформировали в горсовете.

В то же время, в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области сообщили "Радио Свобода", что в результате инцидента один человек обратился с жалобой на ухудшение самочувствия.

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