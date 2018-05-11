Столичные правоохранители пресекли преступную деятельность двух сутенерок, которые с помощью мессенджеров организовали предоставление интимных услуг девушками модельной внешности VIP-клиентам в Украине и за рубежом.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"Преступную деятельность двух жительниц Киева полицейские документировали с 2016 года. В чате только одного из мобильных мессенджеров находились сотни участниц - девушки исключительно модельной внешности. Они оказывали эскорт-услуги", - говорится в сообщении.

Установлено, что две жительницы Киева в возрасте 24 и 34 лет создали и администрировали в мессенджерах закрытые группы. Их участниками были элитные проститутки и сутенеры. В них размещались предложения о предоставлении сексуальных услуг за деньги.

Участницы таких групп проходили специальный отбор. Избирались девушки исключительно модельной внешности. Их клиентами становились как граждане Украины, так и иностранцы.

Обслуживание клиентов было налажено по всей стране и за ее пределами. Интимные услуги оценивались в сумму от 500 дол. до 10000 долларов США. Около 30% вознаграждения девушки отдавали сутенершам.

Одновременно с задержанием злоумышленниц правоохранители пресекли пересечение границы девушкой, которую сутенеры пытались переправить в одну из стран Европы. Там за 2,5 тысячи долларов США женщина должна была предоставить эскорт-услуги VIP-клиенту.

По адресам проживания задержанных и предоставления сексуальных услуг были проведены санкционированные обыски. Во время них изъяты вещественные доказательства - деньги, мобильные телефоны, банковские карты, компьютерная техника и черновые записи.

Фото: Youtube.com/Національна поліція України

Что касается самих сутенерок - женщины ранее не судимые, официального заработка не имели. При этом в собственности имели жилье и элитные транспортные средства.

Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Женщинам объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).

Восьмого мая суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 35 000 гривен. Сутенершам грозит до семи лет лишения свободы.

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