В Киеве закрыли элитный бордель, который работал только через мессенджеры
Столичные правоохранители пресекли преступную деятельность двух сутенерок, которые с помощью мессенджеров организовали предоставление интимных услуг девушками модельной внешности VIP-клиентам в Украине и за рубежом.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
"Преступную деятельность двух жительниц Киева полицейские документировали с 2016 года. В чате только одного из мобильных мессенджеров находились сотни участниц - девушки исключительно модельной внешности. Они оказывали эскорт-услуги", - говорится в сообщении.
Установлено, что две жительницы Киева в возрасте 24 и 34 лет создали и администрировали в мессенджерах закрытые группы. Их участниками были элитные проститутки и сутенеры. В них размещались предложения о предоставлении сексуальных услуг за деньги.
Участницы таких групп проходили специальный отбор. Избирались девушки исключительно модельной внешности. Их клиентами становились как граждане Украины, так и иностранцы.
Обслуживание клиентов было налажено по всей стране и за ее пределами. Интимные услуги оценивались в сумму от 500 дол. до 10000 долларов США. Около 30% вознаграждения девушки отдавали сутенершам.
Одновременно с задержанием злоумышленниц правоохранители пресекли пересечение границы девушкой, которую сутенеры пытались переправить в одну из стран Европы. Там за 2,5 тысячи долларов США женщина должна была предоставить эскорт-услуги VIP-клиенту.
По адресам проживания задержанных и предоставления сексуальных услуг были проведены санкционированные обыски. Во время них изъяты вещественные доказательства - деньги, мобильные телефоны, банковские карты, компьютерная техника и черновые записи.
Фото: Youtube.com/Національна поліція України
Что касается самих сутенерок - женщины ранее не судимые, официального заработка не имели. При этом в собственности имели жилье и элитные транспортные средства.
Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Женщинам объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).
Восьмого мая суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 35 000 гривен. Сутенершам грозит до семи лет лишения свободы.
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