Донецк стал одним из немногих украинских городов, где прошел парад Победы - правда, организованный не Украиной.

Сепаратисты синхронно с Россией на этом параде решили показать свои новые вооружения и заявили о создании ракетных войск. Которые уже вызвали довольно снисходительную реакцию в Украине.

"Страна" посмотрела, что показывали в параде в Донецке и действительно ли это оружие угрожает украинской армии.

Кустарная "Чебурашка"

В последнее время донецкая оборонка, если верить сообщениям из "ДНР", неуклонно развивается. Так, в декабре появилось видео с испытанием снайперской винтовки "Дончанка".

А 9 мая в центре столицы Донбасса появилась еще одна снайперка - "Сепаратист". Это огромная крупнокалиберная винтовка на подставке. Кроме нее на выставке оружия засветилось несколько доморощенных донецких минометов.

Но главными новинками парада стали артиллерийские установки местной разработки (так утверждают в Донецке). Это ракетный комплекс "Снежинка" и система залпового огня "Чебурашка", которые прибыли в центр города на КрАЗах.

Смешное название у последнего агрегата - родом из Киева. В 2015 году спикер АТО Андрей Лысенко перепутал названия российского оружия. Он заявил, что сепаратисты "использовали российский тяжелый огнемет под названием... кажется, "Чебурешка" или "Чебурашка"".

Такого оружия на тот момент в природе не существовало. В Сети предположили, что Лысенко имел в виду тяжелую огнеметную систему "Буратино". А позже в Донецке решили потроллить Киев и назвали свое оружие в честь ошибки спикера АТО.

Но вернемся к донецкому "чудо-оружию". "Глава ДНР" Александр Захарченко в интервью лояльному к "ДНР" YouTube-каналу WarGonzo заявил, что артиллерийские установки делают на местных заводах, которые еще при СССР были спроектированы так, чтобы в любой момент перейти на военные рельсы.

В Украине образцы донецких вооружений раскритиковали за кустарщину. В российских СМИ были более сдержанны, но также заявили, что это не изделия профессионального военпрома, поскольку их параметры ниже советских и российских аналогов.

При этом в России сказали, что показанные в Донецке образцы могут стрелять и поражать цели. А в Донецке заявляют, что они уже участвовали в боях - включая те машины, которые вывели на парад.

О предполагаемых характеристиках техники известно только со слов представителей "ДНР". У "Снежинки" ракеты калибром 324 мм с заявленной дальностью до 9600 м. "Чебурашка" – боевая машина с 64 направляющими для 217-мм ракет с такой же заявленной дальностью – 9600.

Как утверждается, технику строят на донецких и горловских машиностроительных заводах, которые производят горношахтное оборудование.

Чем может ответить Украина

Киев регулярно проводит испытания своих вооружений - в частности ракетной техники, включая РСЗО. Пока же на вооружении Украины есть в основном советские "Точки У" и стандартные ракеты к "Граду" и "Смерчу".

Весной 2016 года Петр Порошенко объявлял об успешном испытании украинской высокоточной ракеты "Ольха", которая используется в стандартных реактивных системах залпового огня "Смерч". Она отличается тем, что ее полет можно корректировать (в "Смерче" снаряд был неуправляемым, а летел по заданной траектории).

Серийное производство "Ольхи" должно начаться, по заверениям из Киева, уже в этом году. Кроме того Киев испытал несколько новых (точнее - модифицированных старых 2Б11) минометов - в частности, "Молот". Он уже начал поставляться в войска в 2016 году.

В январе 2018 года в Киеве рассказали, что испытали первую украинскую крылатую ракету наземного базирования. О ее детальных характеристиках мало что известно, но эксперты усомнились, что это оружие стратегического назначения - скорее всего, речь идет о ракете малой дальности (что не делает ее менее грозным оружием).

Ракета, как утверждается, может поражать наземные и морские цели.

В целом на стороне Украины - гораздо более мощный оборонный потенциал, чем тот, на который может рассчитывать непондконтрольная часть Донбасса.

С другой стороны, украинская власть постоянно говорит о том, что война с "ЛДНР" для них то же самое, что и война с Россией. Чей артиллерийский, да и любой другой военный потенциал гораздо выше украинского. Поэтому демонстрация оружия обеими сторонами пока несет больше рекламной нагрузки и пока еще не является настоящей гонкой вооружений. Скорее пробой пера.