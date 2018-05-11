Жена известного американского продюсера Харви Вайнштейна 42-летняя Джорджина Чапман заявила, что не знала о домогательствах мужа к актрисам.

Об этом она рассказала в интервью журналу Vogue.

"Совершенно не подозревала. Частично я была ужасно наивной, очевидно, очень наивной. У меня бывают моменты ярости, моменты непонимания, бывают моменты отрицания. Иногда бывают моменты, когда я плачу из-за детей. Как сложится их жизнь? Что люди будут говорить им? Они любят своего папу. Любят его. Я просто не могу нести это в себе", - заявила Чапман.

По ее словам, после обвинений в адрес мужа она переживала глубокий шок и несколько месяцев практически не выходила из дома.

Ранее "Страна" писала о том, что киностудию секс-домогателя Вайнштейна пустили с молотка за $500 млн.

Также мы сообщали, что прокурор, расследующий дело Вайнштейна, попался на избиении женщин и ушел в отставку.