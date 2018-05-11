В субботу, 12 мая в Лиссабоне пройдет финал Международного песенного конкурса Евровидение-2018. Представитель Украины - Melovin выступит первым.

В решающем концерте выступят 26 исполнителей. Двадцать из них завоевали это право в полуфиналах. Пятеро участников от стран-основательниц конкурса - Германии, Франции, Италии, Испании и Великобритании - попали в финал автоматически.

Без предварительного отбора вышла в финал и представительница страны-хозяйки конкурса - Португалии.

Победитель будет выбран по результатам голосования телезрителей и национальных жюри.

Украина - MELOVIN, "Under The Ladder"; Испания - Amaia y Alfred, "Tu Canción"; Словения - Lea Sirk, "Hvala, ne!"; Литва - Ieva Zasimauskaite, "When We're Old"; Австрия - Cesar Sampson, "Nobody But You"; Эстония - Elina Nechayeva, "La Forza"; Норвегия - Alexander Rybak, "That's How You Write A Song"; Португалия - Cláudia Pascoal, "O Jardim"; Великобритания - SuRie, "Storm"; Сербия - Sanja Ilic & Balkanika, "Nova Deca"; Германия - Michael Schulte, "You Let Me Walk Alone"; Албания - Eugent Bushpepa, "Mall"; Франция - Madame Monsieur, "Mercy"; Чехия - Mikolas Josef, "Lie To Me"; Дания - Rasmussen, "Higher Ground"; Австралия - Jessica Mauboy, "We Got Love"; Финляндия - Saara Aalto, "Monsters"; Болгария - EQUINOX, "Bones"; Молдова - DoReDos, "My Lucky Day"; Швеция - Benjamin Ingrosso, "Dance You Off"; Венгрия - AWS, "Viszlat Nyar"; Израиль - Netta, "TOY"; Нидерланды - Waylon, "Outlaw In 'Em"; Ирландия - Ryan O'Shaughnessy, "Together"; Кипр - Eleni Foureira, "Fuego"; Италия - Ermal Meta e Fabrizio Moro, "Non Mi Avete Fatto Niente".

Выход представителя Украины в финал международного песенного конкурса Евровидение, который проходит сейчас в Португалии - сохранил за нами уникальное достижение.

Melovin оформил 15-й выход украинского представителя в финал Евровидения, обеспечивая постоянное участие Украины в борьбе за звание победителя международного конкурса.

Начиная с дебюта в 2003 году украинские представители не прекращали борьбу на стадии полуфинала. Сразу 9 выступлений завершились в первой десятке государств по результатам голосования жюри и телезрителей, из них один раз на третьем месте, дважды на втором месте и на победной позициях.

Как сообщала "Страна", Melovin перед вторым полуфиналом Евровидения-2018 помолился в храме и поставил свечку за мир в Украине.

Напомним, как Украина вышла в финал Евровидения - 2018.