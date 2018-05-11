Украинский певец Melovin первым выйдет на сцену в финале Евровидения
В субботу, 12 мая в Лиссабоне пройдет финал Международного песенного конкурса Евровидение-2018. Представитель Украины - Melovin выступит первым.
В решающем концерте выступят 26 исполнителей. Двадцать из них завоевали это право в полуфиналах. Пятеро участников от стран-основательниц конкурса - Германии, Франции, Италии, Испании и Великобритании - попали в финал автоматически.
Без предварительного отбора вышла в финал и представительница страны-хозяйки конкурса - Португалии.
Победитель будет выбран по результатам голосования телезрителей и национальных жюри.
- Украина - MELOVIN, "Under The Ladder";
- Испания - Amaia y Alfred, "Tu Canción";
- Словения - Lea Sirk, "Hvala, ne!";
- Литва - Ieva Zasimauskaite, "When We're Old";
- Австрия - Cesar Sampson, "Nobody But You";
- Эстония - Elina Nechayeva, "La Forza";
- Норвегия - Alexander Rybak, "That's How You Write A Song";
- Португалия - Cláudia Pascoal, "O Jardim";
- Великобритания - SuRie, "Storm";
- Сербия - Sanja Ilic & Balkanika, "Nova Deca";
- Германия - Michael Schulte, "You Let Me Walk Alone";
- Албания - Eugent Bushpepa, "Mall";
- Франция - Madame Monsieur, "Mercy";
- Чехия - Mikolas Josef, "Lie To Me";
- Дания - Rasmussen, "Higher Ground";
- Австралия - Jessica Mauboy, "We Got Love";
- Финляндия - Saara Aalto, "Monsters";
- Болгария - EQUINOX, "Bones";
- Молдова - DoReDos, "My Lucky Day";
- Швеция - Benjamin Ingrosso, "Dance You Off";
- Венгрия - AWS, "Viszlat Nyar";
- Израиль - Netta, "TOY";
- Нидерланды - Waylon, "Outlaw In 'Em";
- Ирландия - Ryan O'Shaughnessy, "Together";
- Кипр - Eleni Foureira, "Fuego";
- Италия - Ermal Meta e Fabrizio Moro, "Non Mi Avete Fatto Niente".
Выход представителя Украины в финал международного песенного конкурса Евровидение, который проходит сейчас в Португалии - сохранил за нами уникальное достижение.
Melovin оформил 15-й выход украинского представителя в финал Евровидения, обеспечивая постоянное участие Украины в борьбе за звание победителя международного конкурса.
Начиная с дебюта в 2003 году украинские представители не прекращали борьбу на стадии полуфинала. Сразу 9 выступлений завершились в первой десятке государств по результатам голосования жюри и телезрителей, из них один раз на третьем месте, дважды на втором месте и на победной позициях.
Как сообщала "Страна", Melovin перед вторым полуфиналом Евровидения-2018 помолился в храме и поставил свечку за мир в Украине.
Напомним, как Украина вышла в финал Евровидения - 2018.