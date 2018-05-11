В субботу, 12 мая в Лиссабоне пройдет финал Международного песенного конкурса Евровидение-2018. Представитель Украины - Melovin выступит первым.

В решающем концерте выступят 26 исполнителей. Двадцать из них завоевали это право в полуфиналах. Пятеро участников от стран-основательниц конкурса - Германии, Франции, Италии, Испании и Великобритании - попали в финал автоматически.

Без предварительного отбора вышла в финал и представительница страны-хозяйки конкурса - Португалии.

Победитель будет выбран по результатам голосования телезрителей и национальных жюри.

  1. Украина - MELOVIN, "Under The Ladder";
  2. Испания - Amaia y Alfred, "Tu Canción";
  3. Словения - Lea Sirk, "Hvala, ne!";
  4. Литва - Ieva Zasimauskaite, "When We're Old";
  5. Австрия - Cesar Sampson, "Nobody But You";
  6. Эстония - Elina Nechayeva, "La Forza";
  7. Норвегия - Alexander Rybak, "That's How You Write A Song";
  8. Португалия - Cláudia Pascoal, "O Jardim";
  9. Великобритания - SuRie, "Storm";
  10. Сербия - Sanja Ilic & Balkanika, "Nova Deca";
  11. Германия - Michael Schulte, "You Let Me Walk Alone";
  12. Албания - Eugent Bushpepa, "Mall";
  13. Франция - Madame Monsieur, "Mercy";
  14. Чехия - Mikolas Josef, "Lie To Me";
  15. Дания - Rasmussen, "Higher Ground";
  16. Австралия - Jessica Mauboy, "We Got Love";
  17. Финляндия - Saara Aalto, "Monsters";
  18. Болгария - EQUINOX, "Bones";
  19. Молдова - DoReDos, "My Lucky Day";
  20. Швеция - Benjamin Ingrosso, "Dance You Off";
  21. Венгрия - AWS, "Viszlat Nyar";
  22. Израиль - Netta, "TOY";
  23. Нидерланды - Waylon, "Outlaw In 'Em";
  24. Ирландия - Ryan O'Shaughnessy, "Together";
  25. Кипр - Eleni Foureira, "Fuego";
  26. Италия - Ermal Meta e Fabrizio Moro, "Non Mi Avete Fatto Niente".

Выход представителя Украины в финал международного песенного конкурса Евровидение, который проходит сейчас в Португалии - сохранил за нами уникальное достижение. 

Melovin оформил 15-й выход украинского представителя в финал Евровидения, обеспечивая постоянное участие Украины в борьбе за звание победителя международного конкурса.

Начиная с дебюта в 2003 году украинские представители не прекращали борьбу на стадии полуфинала. Сразу 9 выступлений завершились в первой десятке государств по результатам голосования жюри и телезрителей, из них один раз на третьем месте, дважды на втором месте и на победной позициях.

Как сообщала "Страна", Melovin перед вторым полуфиналом Евровидения-2018 помолился в храме и поставил свечку за мир в Украине. 

Напомним, как Украина вышла в финал Евровидения - 2018.

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