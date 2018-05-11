Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) разъяснило, что для получения единоразовой денежной помощи украинцами, освобожденными после незаконного удерживания на временно оккупированных территориях Донбасса в декабре 2017 и январе 2018 года, необходимо обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты.

В сообщении, размещенном на сайте МинВОТ в пятницу, напоминается, что лицам, лишенным личной свободы и освобожденным 27 декабря 2017 года и 24 января 2018 года, выплачивается денежная помощь в сумме 100 тыс. грн (единоразово).

Порядок выплаты такой денежной помощи этим лицам, незаконно лишенным личной свободы в результате действий незаконных вооруженных формирований и/или органов власти Российской Федерации на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, временно неподконтрольных Украине, утвержден постановлением Кабинета министров Украины от 31 января 2018 года.

"Согласно этому порядку, за выплатой денежной помощи необходимо в срок, не превышающий шесть месяцев со дня освобождения, обращаться с заявлением в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения соответствующего органа исполнительной власти Автономной Республики Крым, районной в Киеве и районной в Севастополе госадминистрации, структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения исполнительного органа городского, районного в городе (в случае образования) совета по месту регистрации/фактического проживания", - сказано в сообщении МинВОТ.

К заявлению прилагаются:

копия документа, удостоверяющего личность гражданина Украины, иностранца или лица без гражданства (с предъявлением оригинала);

копия справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов.

Как сообщалось, 27 декабря 2017 года были освобождены 74 незаконно удерживаемых на Донбассе украинца. А 24 января 2018 года из ОРДО был освобожден украинский военнослужащий Роман Савков. 31 января Кабмин предусмотрел, что освобожденные из ОРДЛО получат по 100 тыс. грн единоразовой помощи. Кабмин определил МинВОТ ответственным за выплату помощи этим людям.

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