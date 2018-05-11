Бывший премьер-министр и нынешний миллиардер Бидзина Иванишвили избран председателем правящей в Грузии партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Делегаты съезда единогласно избрали его главой в пятницу, 11 мая в Тбилиси. Об этом сообщает Интерфакс.

Ранее пост председателя "Грузинской мечты" занимал действующий премьер Георгий Квирикашвили. На прошлой неделе он сообщил, что Иванишвили принял решение вернуться в политику.

Как сообщала "Страна", Саакашвили пообещал, что займется сменой власти в Грузии уже в этом году. По его утверждению, в течение последних шести лет прибыль банков в Грузии выросла в шесть раз, достигнув около миллиарда лари ($ 420 млн).

Он, находясь в Амстердаме, обратился к своим грузинским однопартийцам из "Единого национального движения" (ЕНД) с призывом начать переговоры с другими партиями для выдвижения единого кандидата от оппозиции на предстоящих в октябре президентских выборах.