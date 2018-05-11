Генпрокурор Юрий Луценко еще не получал документы для согласования сообщения о подозрении бывшему директору НАПК Наталье Корчак. Об этом он сообщил в комментарии телеканалу "112-Украина".

"На данный момент документы по Корчак в официальном порядке не поступали в Генпрокуратуру", - сказал Луценко.

В то же время он уточнил, что доказательства, собранные в процессе расследования против Корчак, обсуждали работники Национального антикоррупционного бюро и юридического Департамента Генпрокуратуры.

"С точки зрения наших специалистов, в этом деле еще недостаточно доказательной базы. Мы указали на определенные моменты, которые должны отработать детективы. Если они делают свою работу, то вопрос будет на рассмотрении у меня", - резюмировал Луценко.

Дело в том, что НАБУ расследует в отношении Корчак уголовное дело по факту покупки паркоместа и его использования для незадекларированного автомобиля.

Ранее "Страна" писала о том, что Корчак считает давлением проверку ее деклараций.