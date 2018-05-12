В субботу, 12 мая, на востоке Украины ожидается похолодание с дождями, а 13 мая дожди пройдут почти во всех областях страны. Об этом в эфире Еспресо.TV сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В субботу будет холодно с дождями в восточных областях Украины - Харьковщина, Донетчина, Луганщина зацепит Полтавщину. Там температура воздуха опустится до +10...+15°C. На остальной территории будет без существенных осадков, температура ожидается сравнительно высокой в западных областях: +20...+25°C. На остальной территории - в пределах +17...+22°C, будет преобладать сухая воздушная масса", - рассказала Диденко.

Синоптик также отметила, что из-за дождевой облачности уменьшится вероятность заморозков.

"Относительно заморозков - самая низкая температура воздуха днем и ночью ожидается на северо-востоке Украины, но когда дождевая облачность прикроет северо-восток, вероятность заморозков уменьшится", - объяснила метеоролог.

На своей странице в Facebook Диденко уточнила, что 12 мая ожидается дождь и холод, + 9 + 14 - на Востоке. Большинство областей - без осадков, + 17 + 22, на Западе до +24. Вечером дождь дотянет до Сум и Киева. "В воскресенье. Циклон. Везде дожди и холодина, + 10 + 17. На Западе до +22. Нюансы. Порывистый ветер. Заморозки. Возможны грунтовые небольшие на Востоке, однако облачность циклона существенно уменьшит и эту возможность. В Киеве. Суббота - сухо, +20, вечером дождь. Воскресенье - циклон, дождь, + 12 + 14. Потеплеет со вторника".

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", в центре и на востоке Украины синоптики ждут в субботу днем дожди с грозами.

Ранее сообщалось, что синоптики грозят Украине резким похолоданием, не исключены заморозки.

Стало известно, что погода в Киеве в ночь на 9 мая побила 137-летний температурный рекорд.