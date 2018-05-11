В городе Хуст Закарпатской области в результате ДТП погиб ребенок. Открыто производство по части 2 статьи 276 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности движения (...)".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

"Предварительно установлено, что лесовоз УРАЛ, во время движения, зацепил кабель, который был протянут между столбами и от этого, один бетонный столб рухнул на коляску с ребенком, которую в тот рядом момент везла женщина. В результате этого происшествия, ребенок в возрасте 1 года и 9 месяцев погиб. Ее мать получила телесные повреждения и переломы", - сообщили в полиции.

По данному факту открыто производство по части 2 статьи 276 УКУ.

Автомобиль доставлен на площадку, а у водителя взята кровь на алкоголь. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщала "Страна", на Столичном шоссе в Киеве перевернулась скорая помощь. По словам водителя, скорую подрезал черный легковой автомобиль.

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