Ситуацию на востоке Украины обсудили сегодня в телефонном разговоре федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин.

В частности, речь также шла и о возможности введения на Донбасс миротворческой миссии ООН. Об этом сообщаетcя на сайте федерального правительства Германии.

"Канцлер и президент России обсудили ситуацию на востоке Украины, включая возможность развертывания миссии ООН", - говорится в сообщении.

Также Меркель и Путин подтвердили приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

"Главной темой разговора стала ситуация на Ближнем Востоке после того, как США приняли решение по поводу иранского ядерного соглашения", - отмечается в сообщении.

"Канцлер ФРГ и российский президент подтвердили, что Германия и Россия стремятся к соблюдению соглашения оставшимися сторонами", - подчеркнуто в пресс-релизе.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко анонсировал встречу с Путиным, Меркель и Макроном в Париже.

Также мы сообщали, что у Путина заявили, что с Кремлем не обсуждали новую встречу "нормандской четверки.