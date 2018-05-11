Меркель и Путин по телефону обсудили введения миссии ООН на восток Украины
Ситуацию на востоке Украины обсудили сегодня в телефонном разговоре федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин.
В частности, речь также шла и о возможности введения на Донбасс миротворческой миссии ООН. Об этом сообщаетcя на сайте федерального правительства Германии.
"Канцлер и президент России обсудили ситуацию на востоке Украины, включая возможность развертывания миссии ООН", - говорится в сообщении.
Также Меркель и Путин подтвердили приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
"Главной темой разговора стала ситуация на Ближнем Востоке после того, как США приняли решение по поводу иранского ядерного соглашения", - отмечается в сообщении.
"Канцлер ФРГ и российский президент подтвердили, что Германия и Россия стремятся к соблюдению соглашения оставшимися сторонами", - подчеркнуто в пресс-релизе.
Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко анонсировал встречу с Путиным, Меркель и Макроном в Париже.
Также мы сообщали, что у Путина заявили, что с Кремлем не обсуждали новую встречу "нормандской четверки.