Организаторы Евровидения-2018 вручили премию Eurostory Best Lyrics Award, которая дается за лучший текст песни. Об этом сообщает Eurostory.

Лучшую строку конкурсных песен выбирало профессиональное жюри писателей. В этом году награду получили участники из Франции Эмили Сатт и Жан-Карл Люк, выступавшие как Madame Monsieur, за строку из своей песни Mercy: "Je suis tous ces enfants que la mer a pris: je vivrai cent mille ans". ("Я - все те дети, которых забрало море, я буду жить сто тысяч лет").

Фото: youtube.com/Eurovision Song Contest

10 мая в Лиссабоне определилась вторая десятка финалистов Евровидения-2018. Среди триумфаторов второго полуфинала оказался и представитель от Украины Melovin.

Полный текст песни Mercy в исполнении Madame Monsieur по версии Translatedlyrics:

Я родилась сегодня утром, меня зовут Мерси,

Посреди моря, между двумя странами, Мерси.

Путь был долгим, и мама преодолела его,

Я была у нее под сердцем восемь с половиной месяцев.

О да, восемь с половиной месяцев.

Мы покинули дом, была война,

Несомненно, она была права, терять было нечего.

О нет, кроме жизни...

Я родилась сегодня утром, меня зовут Мерси.

Мне протянули руку, и я жива.

Я – все те дети, которых забрало море,

Я буду жить сто тысяч лет, меня зовут Мерси.

И вот, перед нашими глазами был враг,

Синие просторы, возможно, бескрайние,

Но да, мы знали цену этому.

Появившись из-за волны, дружественный корабль

Снова дал нам шанс на выживание,

И там я издала свой первый крик.

Я родилась сегодня утром, меня зовут Мерси

Мне протянули руку, и я жива.

Я – все те дети, которых забрало море,

Я проживу сто тысяч лет, меня зовут Мерси.

Я родилась сегодня утром, меня зовут Мерси.

Мерси, Мерси, Мерси, Мерси,

Мерси, Мерси, у меня всё хорошо, спасибо.

Мерси, Мерси, Мерси, Мерси,

Мерси, Мерси, у меня всё хорошо, спасибо.

Мерси, Мерси, Мерси, Мерси,

Мерси, Мерси, у меня всё хорошо, спасибо.

Как сообщала "Страна", появилось видео провального выступления Юлии Самойловой.

Также мы опубликовали видео выступления Melovin на Евровидении в Португалии.

Напомним, Нищук призвал организаторов Евровидения - 2018 не допустить флагов сепаратистов "ЛДНР".