"Я - все те дети, которых забрало море". Организаторы Евровидения в Португалии назвали лучший текст песни
Организаторы Евровидения-2018 вручили премию Eurostory Best Lyrics Award, которая дается за лучший текст песни. Об этом сообщает Eurostory.
Лучшую строку конкурсных песен выбирало профессиональное жюри писателей. В этом году награду получили участники из Франции Эмили Сатт и Жан-Карл Люк, выступавшие как Madame Monsieur, за строку из своей песни Mercy: "Je suis tous ces enfants que la mer a pris: je vivrai cent mille ans". ("Я - все те дети, которых забрало море, я буду жить сто тысяч лет").
Фото: youtube.com/Eurovision Song Contest
10 мая в Лиссабоне определилась вторая десятка финалистов Евровидения-2018. Среди триумфаторов второго полуфинала оказался и представитель от Украины Melovin.
Полный текст песни Mercy в исполнении Madame Monsieur по версии Translatedlyrics:
Я родилась сегодня утром, меня зовут Мерси,
Посреди моря, между двумя странами, Мерси.
Путь был долгим, и мама преодолела его,
Я была у нее под сердцем восемь с половиной месяцев.
О да, восемь с половиной месяцев.
Мы покинули дом, была война,
Несомненно, она была права, терять было нечего.
О нет, кроме жизни...
Я родилась сегодня утром, меня зовут Мерси.
Мне протянули руку, и я жива.
Я – все те дети, которых забрало море,
Я буду жить сто тысяч лет, меня зовут Мерси.
И вот, перед нашими глазами был враг,
Синие просторы, возможно, бескрайние,
Но да, мы знали цену этому.
Появившись из-за волны, дружественный корабль
Снова дал нам шанс на выживание,
И там я издала свой первый крик.
Я родилась сегодня утром, меня зовут Мерси
Мне протянули руку, и я жива.
Я – все те дети, которых забрало море,
Я проживу сто тысяч лет, меня зовут Мерси.
Я родилась сегодня утром, меня зовут Мерси.
Мерси, Мерси, Мерси, Мерси,
Мерси, Мерси, у меня всё хорошо, спасибо.
Мерси, Мерси, Мерси, Мерси,
Мерси, Мерси, у меня всё хорошо, спасибо.
Мерси, Мерси, Мерси, Мерси,
Мерси, Мерси, у меня всё хорошо, спасибо.
Как сообщала "Страна", появилось видео провального выступления Юлии Самойловой.
Также мы опубликовали видео выступления Melovin на Евровидении в Португалии.
Напомним, Нищук призвал организаторов Евровидения - 2018 не допустить флагов сепаратистов "ЛДНР".