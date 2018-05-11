В ночь на воскресенье, 13 мая на 20-тысячной арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке пройдет бой между чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59,0 кг) 30-летним украинцем Василием Ломаченко и чемпионом мира по версии WBA в легком весе (до 61,2 кг) 32-летним Хорхе Линаресом из Венесуэлы.

Непосредственно перед поединком букмекеры отдают приоритет нашему боксеру, сообщает Укринформ.

Британская William Hill принимает ставки на победу Ломаченко с коэффициентом 1,08. Вероятность успеха Линареса оценивается в 7,50. Ничейный результат в этой встрече имеет коэффициент 26,00.

Букмекеры австрийской конторы Bwin принимают ставки на победу Ломаченко с коэффициентом 1,08, на ничью - 26,00, а на успех Линареса - 8,00.

В активе двукратного чемпиона мира и Олимпийских игр Василия Ломаченко 11 боев на профессиональном ринге - 10 побед (8 нокаутом) и 1 поражение.

У Хорхе Линареса - 44 победы (27 нокаутом) и 3 поражения.

Как сообщала "Страна", Мэнни Пакьяо заявил о желании провести бой с Ломаченко. Василий же говорит, что бой с 39-летним Пакьяо ему ничего не даст.

Напомним, где смотреть видео-трансляцию боя Ломаченко - Линарес.