Государственная компания Укрзализныця для контроля за порядком планирует оборудовать системой видеонаблюдения пассажирские вагоны, которые прошли капитально-восстановительный ремонт. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как сообщает пресс-служба Укрзализныци, уже объявлен тендер на ProZorro на закупку 100 комплектов систем видеонаблюдения.

"Система видеонаблюдения должна состоять из трех видеокамер и монитора. Видеокамеры планируется установить с двух сторон коридора вагона и в тамбуре. Монитор для наблюдения находится в служебном купе проводника. Указанное оборудование не является новшеством для Укрзализныци - оно уже установлено в некоторых пассажирских поездах. Видеонаблюдение дает возможность усилить порядок в поездах, поскольку проводник сможет из служебного купе наблюдать сразу за всем вагоном. Кроме того, сохраненное видео поможет объективно расследовать возможные конфликтные ситуации и усилить контроль над недопущением перевозки безбилетных пассажиров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что поставка видеокамер должна состояться до конца текущего года, а заявки для участия в тендере принимаются до 18 мая. Аукцион запланирован на 25 июня 2018 года.

Ранее "Страна" писала о том, что пассажиры киевского метро сняли на видео поездку девушек-подростков между вагонами.

Такэе мы сообщали, что Укрзализныця назначила дополнительные поезда на Троицу.