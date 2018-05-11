В Черкассах выписали из больницы 22 ребенка, которые 8 мая получили отравление в ходе школьной линейки, в медучреждениях остаются 36 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"Сегодня, 11 мая, 22 ребенка, которые были госпитализированы из школьной линейки в Черкассах, уже дома. В больницах - Черкасской детской областной и Черкасской областной - до сих пор находится 36 человек: 32 детей и 4 взрослых. Взрослого, который еще вчера был в отделении интенсивной терапии, уже перевели в обычную палату", - сообщает Минздрав.

Отмечается, что состояние взрослых и детей удовлетворительное. "Вероятно, их выпишут в ближайшее время", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 8 мая около 9:00 утра на территории Черкасской общеобразовательной школы №8 во время торжественной линейки, посвященной Дню памяти и примирения, у школьников резко ухудшилось самочувствие, и они начали терять сознание. Полиция провела эвакуацию людей и ограничила доступ к территории данной школы.

Всего были госпитализированы 58 человек: 54 ребенка и 4 взрослых. Врачи констатировали, что у детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция. Установлено, что отравление произошло локально на территории, где проходила линейка, - пострадавших за пределами школы нет.

Как сообщала "Страна", токсикологи назвали возможные причины массового отравления детей в Черкассах.

После массового отравления в Черкассах Гройсман заявил, что риска для жизни школьников нет.