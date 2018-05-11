Нацполиция открыла уголовное производство по факту вмешательства в деятельность лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка с целью его отставки с поста премьер-министра Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в пятницу.

Дело открыто "после ряда публикаций в СМИ и обращений народных депутатов".

Уголовное производство начато по ч.1 ст.344 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля).

"Следствие рассматривает версию заговора группы лиц для реализации этого преступного замысла. По предварительным выводам, они осуществляли вмешательство путем подкупа граждан, организации проплаченных митингов и распространения дискредитационной и ложной информации в СМИ и через народных депутатов, экспертов, других лиц. По информации народного депутата Украины Александра Онищенко, только в течение 2015-2016 годов на подобные акции было потрачено более 30 млн долл.", - сказано в сообщении Нацполиции.

В декабре 2016 года Онищенко заявил о том, что по заказу Петра Порошенко проводил кампанию по дискредитации Арсения Яценюка с целью отставки того с поста премьер-министра Украины.

О Яценюке и его политсиле Александр Онищенко написал в своей книге, в которой глава о предвыборных деньгах "Народного фронта" впервые была опубликована "Страной". В частности, в одной из глав его книги речь шла о том, как партия "Народный фронт" с помощью коррупционной схемы "вытянула" из госбюджета 40 млн долларов, которые были направлены на ее дорогостоящую избирательную кампанию.

Также он подтвердил в этой книге, что по заданию Порошенко вел кампанию по дискредитации Яценюка.

Ранее "Страна" сообщала, что САП проверит, предлагал ли детектив НАБУ взятку Онищенко за показания против Порошенко.

Также Онищенко продемонстрировал переписку с окружением Порошенко по скупке голосов в Раде.