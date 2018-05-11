На следующей неделе генпрокурор Юрий Луценко внесет в Верховную Раду представление о снятии депутатской неприкосновенности с трех нардепов.

Об этом он сообщил в комментарии телеканалу "112-Украина".

"На следующей неделе я намерен подписать три представления и внести их в Верховную Раду", - сказал он.

Вместе с тем генпрокурор не уточнил, кого именно из числа народных избранников он имеет ввиду.

"Действующее законодательство серьезно защищает депутатов и дает много возможности еще до принятия решения о лишении депутата неприкосновенности. Примерно 20 дней разделяет момент внесения представления в ВР о снятии неприкосновенности до голосования в сессионном зале", - резюмировал Луценко.

Ранее "Страна" сообщала, что пять из десяти. Для чего Луценко возобновил охоту на депутатов и кто рискует стать ее жертвой.

Также Луценко готовит представления на снятие неприкосновенности с пяти нардепов.