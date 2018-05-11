Удастся ли провести встречу "Нормандской четверки" в июне, станет известно только после 23 мая, когда пройдут встречи Меркель и Макрона с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Словении Борутом Пахором, которая состоялась в пятницу в Киеве, сообщают Украинские Новости.

По словам Порошенко, необходимо подготовить проект решений по тем вопросам, которые будут рассмотрены на встрече.

"В первую очередь, это проект решения о том, как обеспечить компонент по безопасности "минских договоренностей", составляющей частью которых должно стать решение Совета безопасности ООН по миротворческим силам на оккупированном Донбассе. Это наиболее эффективная и, возможно, единственная возможность сейчас наконец начать политический процесс подготовки к местным выборам", - добавил глава государства.

Он сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поддержали эту инициативу, и соответствующая повестка дня будет готовится к встрече.

Ранее "Страна" писала о заявлении Порошенко о том, что встреча "нормандской четверки" может состояться уже в начале июня.

Также мы сообщали, что перелет Порошенко на встречу "нормандской встречи" обошелся почти в 1 млн гривен.