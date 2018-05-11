В субботу, 12 мая по всей Украине облачно, с прояснениями. На севере и востоке страны - дожди и грозы. Об этом сообщили в Гидрометеорологическом центре.

В Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, вечером местами кратковременный дождь, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +19...+21 градус.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, днем +18...+23 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +1...+6 градусов, днем +9...+14 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +5...+7 градусов, днем +20...+22 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью +5...+7 градусов, днем +21...+23 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью +11...+13 градусов, днем +24...+26 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков; днем кратковременный дождь, в Киевской и Житомирской областях местами дождь; гроза, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+10 градусов, днем +16...+23 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, в Винницкой области без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+10 градусов, днем +13...+21 градус.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+10 градусов, днем +11...+18 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, только днем в Запорожской области местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+11 градусов, днем +16...+24 градуса.

Фото: meteo.gov.ua/

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+13 градусов, днем +16...+22 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +10...+12 градусов, днем +17...+19 градусов.

Как сообщала "Страна", погода в Киеве в ночь на 9 мая побила 137-летний температурный рекорд.

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