"Укрзализныця" презентовала новую технологию уборки поездов и собирается открыть "горячую линию", чтобы оперативно получать информацию от самих пассажиров о чистоте в поездах.

Об этом рассказал в пятницу журналистам и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов после инспекции новой технологии уборки поездов на столичном жеилезнодорожном вокзале.

Сроки открытия "горячей линии" Кравцов не назвал. Сейчас специально созданные бригады по уборке вагонов уже обслуживают 52 поезда, до конца 2018 года по новой технологии будут обрабатываться все поезда.

По словам и.о. главы правления УЗ Евгения Кравцова, вместо проводников теперь уборкой вагонов будут заниматься отдельные бригады, что позволит проводникам более качественно исполнять свои обязательства в рейсе.

Теперь Укрзализныця будет использовать единое универсальное моющее и дезинфицирующее средство, произведенное в Великобритании. Кравцов говорит, что его используют на всех континентах мира для уборки аэропортов, самолетов, железнодорожных вокзалов и вагонов метрополитена. Моющее средство также поможет бороться с неприятными запахами.

В крупнейших региональных вагонных депо и участках Днепра, Киева, Львова, Одессы, Харькова был реализован пилотный проект по испытанию этого моющего средства.

При этом вагоны будут мыться только внутри - для чистки вагонов снаружи есть специальные моющие комплексы. Кроме моющих средств, также будут использовать парогенератор и моющий пылесос, что позволит убивать бактерии.

Зарплаты у мойщиков вагонов будут разными по каждому депо. При этом в депо, где мойщиков больше чем вагонов, их не будут сокращать, а переведут на работу в другие депо.

Новая технология уборки вводится постепенно. Сначала моечно-экипировочные бригады задействованы в поездах, которые находятся в пункте формирования поездов более 7 часов. Так, сейчас в пассажирских депо и участках Жмеринки, Смелы, Ужгорода, Сум, Харькова, Полтавы, Кривого Рога, Мариуполя, Черновцов, Львова и Ковеля уборки пассажирских поездов уже осуществляют мойщики-уборщики подвижного состава.

Ранее "Страна" сообщала, что "Укрзализныця" пожаловалась на убытки из-за того, что отложила повышение тарифов.

Также проводники "Укрзализныци" с 1 апреля не будут делать влажную уборку поездов.