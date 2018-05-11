Нацбанк выпустил серебрянную коллекционную монету, посвященную копанию картошки.

На реверсе монеты изображены сгорбленные мужчина и женщина, а на аверсе - куст картофеля. Монета была выпущена номиналом в 10 гривень.

В оборот она попадет 22 мая 2018 года. Согласно сообщению на сайте центробанка, новая монета посвящена раскрытию в художественно-образной манере иронического наива образов украинского архетипа.

"Общеизвестно, что среди исконных ценностей украинский - земля-кормилица. Влечение и любовь к ней, работа на ней тысячи лет объединяют Мужчину и Женщину, символизирующие две фигуры в форме сердца", - отметили в НБУ.

В Сети неоднозначно отреагировали на такое творческое решение и нашли другой повод для иронии. Такая монета, говорят лидеры мнений, символизирует Украину как отсталое аграрное общество, а не продвинутое и технологичное.

"Очень жду юбилейные монеты "Украинцы на клубнике в Польше" и "Украинцы моют унитазы в Италии". Ну чтоб все тренды охватить", - написал блогер Денис Гороховский.

"Чем не бренд аграрной сверхдержавы?", - иронично вопрожает политолог Дмитрий Джангиров.

Сравнивают также вчерашний бренд Украины, принятый правительством Гройсмана, и сегодняшние 10 гривень от Нацбанка.

"Блин, вчера Украина порннау, сегодня золотая картошка. Кстати, что это за жёлтый монстр на монете хавает наше единственное достояние?", - пишет юрист Дмитрий Назарец.

"Нацбанк выпускает новую монету. Собственно это и всё, к чему готовят украинцев. Какое будущее? Идите. Копать. Картошку. 1я и единственная реформа", - пишет в Facebook адвокат Елена Лукаш.