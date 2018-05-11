Главное управление Национальной полиции в Черниговской области начало расследование факта хищения 150 тысяч евро из суммы трансфера украинского футболиста Андрея Ярмоленко из ФК "Динамо" (Киев) в "Боруссию" (Дортмунд, Германия). Об этом говорится на сайте прокуратуры Черниговской области.

Известно, что в августе 2017 года "Боруссия" выплатила 25 млн евро за трансфер Ярмоленко.

Согласно регламенту Международной футбольной ассоциации (ФИФА), 5% суммы контракта направляется на развитие спортивных школ, в которых воспитывался футболист.

В связи с этим так называемый "платеж солидарности" должен был поступить в детско-юношескую школу "Юность" (Чернигов).

"В то же время по причинам, которые устанавливаются в ходе следствия, часть "платежа солидарности" в сумме 150 тыс. евро на основании поддельных документов были перечислены одной из общественных организаций с созвучным названием, которая отношения к воспитанию футболиста не имеет", - говорится в сообщении прокуратуры.

В дальнейшем общественная организация перечислила часть этих средств на счета одного из субъектов хозяйствования.

По данному факту прокуратура зарегистрировала производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Досудебное расследование поручено следственному управлению Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

Документы о движении средств изъяты, на денежную сумму наложен арест. Ведется следствие.

Напомним, в августе 2017 года Ярмоленко подписал контракт с "Боруссией" до 30 июня 2021 года.

Ранее "Страна" писала о том, что Ярмоленко впервые вышел на поле после травмы.

Также мы сообщали, что "Боруссия" решила расстаться с Андреем Ярмоленко после окончания сезона.