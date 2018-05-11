Отменена обязанность дублирования на бумажном носителе документов, составленных в электронной форме.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением, которое было разработано Минфином и утверждено на заседании Кабмина 10 мая 2018 года, передает Юрлига.

Также изменениями отменены требования использования печатей субъектами хозяйствования (независимо от их наличия) при:

предоставлении информации по запросу Госфинмониторинга;

отправке запросов субъектами первичного финансового к госорганам, госрегистраторам;

ведении реестра финансовых операций.

Как сообщала "Страна", ранее сообщалось, что некоторые поступающие в 2018 году смогут подать только электронные документы.

Мы писали, что Нацбанк изменил правила открытия счетов за рубежом.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят усовершенствовать законодательство в сфере финансового мониторинга. Минфин хочет поднять до 300 тысяч гривен порог операций, которые подпадают под финмониторинг.