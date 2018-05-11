Итальянская полиция арестовала двух граждан Украины за нападение на полицейского в Риме.

Об этом сообщает Il Messaggero.

По данным издания, в четверг вечером полицейский, находившийся не на службе, ехал в районе Пренестина, что на окраине Рима. Затем в его автомобиль врезалась машина, в которой находились два человека. Водитель второй машины вышел из автомобиля, чтобы оценить причиненный ущерб, а затем сел за руль и пытался скрыться с места ДТП.

Когда полицейский подошел к их машине, показал удостоверение и представился, то пассажир авто попытался вырвать из его рук документы.

Пытаясь задержать двух нарушителей, полицейский получил удар кулаком по лицу. Мужчин удалось задержать находившемуся неподалеку полицейского патрулю.

Сообщается, что арестованными оказались двое граждан Украины 33 и 40 лет. Их доставили в полицейский участок и предъявили обвинения в попытке ограбления и сопротивлении должностному лицу.

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