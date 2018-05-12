Если бы выборы в Верховную Раду были сейчас, что сейчас бы в парламент прошли семь политических партий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром социальных исследований "София".

11,8% опрошенных проголосовали бы за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина", 10,1% - "Оппозиционный блок", 9,1% - "Блок Петра Порошенко "Солидарность", 8,5% - "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко, 6,2% - Радикальную партию Олега Ляшко, 5,4% - "За життя", а 5% - "Объединение "Самопомощь".

Остальные партии набрали бы меньше проходных 5%.

В частности, 3,6% набрала бы партия "Всеукраинское объединение "Свобода", 1,9% - "УДАР Виталия Кличко", 1,7% - "Рух нових сил", по 1,2% - "Украинское объединение патриотов" ("Укроп"), партия премьер-министра Владимира Гройсмана и "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

2,8% опрошенных проголосовали бы против всех, а 20,8% - затруднились ответить.

Опрос проводился с 19 по 30 апреля.

Были опрошены 2 016 совершеннолетних жителей во всех областях Украины (на подконтрольной территории) методом личного интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Ранее "Страна" сообщала, что украинцев не волнует возврат Крыма. Они хотят окончить войну и меньше платить за ЖКХ.

Также Порошенко во втором туре выборов проигрывает любому из конкурентов - опрос.