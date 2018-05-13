В ночь с 12-е на 13-е мая в Нью-Йорке на легендарной 20-тысячной боксерской арене "Madison Square Garden" состоится бой за звание чемпиона мира в легком весе (WBA).

На ринг выйдет Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) и венесуэлец Хорхе Линарес (44-3, 27 КО). Наш боксер - претендент на титул. Линарес, пока еще, - его обладатель.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию поединка:

2.22 Цифры.

Фото: twitter.com/PrytSLU

2.10 В Нью-Йорке, на "Madison Square Garden" наш боксер сегодня - не один.

Владимир Кличко и Александр Усик будут болеть за Василия Ломаченко вместе со всеми нами!

Фото: instagram.com/k2promotionsukraine

2.05 Личное обращение Василия Ломаченко к болельщикам.

Видео: facebook.com/thesportua

2.02 В понедельник, 14 мая мэр Киева Виталий Кличко встретится с президентом Конгресса Всемирного боксерского Совета Маурисио Сулейманом в Киеве. Глава WBC приедет ознакомиться с подготовкой к проведению в столице 56-го конгресса боксерской организации.

1.55 Ждем вместе!

Фото: twitter.com/AtorZn

1.47 Да!

То є так.

Фото: twitter.com/zla9I

1.41 Тем временем за тысячи километров от Нью-Йорка, за океаном - в Португалии представительница Израиля сенсационно выигрывает Евровидение! Молодец!

Фото: twitter.com/NightlyOwl

1.32 Твиттер на связи. Там почему-то инжир.

Хорошего просмотра! Еще есть время сходить, купить и бой не пропустить.

Фото: twitter.com/RuslanFondorka

1.13 Начало самого поединка - ориентировочно в 3:30 по Киеву.

1.07 Перед боем Василию Ломаченко вручат награду "Боксера 2017 года". Торжественная церемония пройдет под эгидой Американского общества журналистов, специализирующихся на освещении бокса (Boxing Writers Association of America's, BWAA).

Журналисты отметили три поединка Ломаченко в 2017 году - против Джейсона Сосы, Мигеля Марриаги и Гильермо Ригондо.

Кроме того, награду "Тренер года" получит отец и тренер нашего боксера - Анатолий Ломаченко. Еще одну награду получит и Эгис Климас - менеджер Василия.

1.01 Василий Ломаченко и Хорхе Линарсе уже в предвкушении боя. Боксеры выслушивают финальные наставления команды. Скоро всё начнется!

Они уже провели дуэль взглядов и отметим, кто первым отвел глаза.

Видео: youtube.com/Fight Hub TV

Несмотря на венесуэльскую родину, свои первые профессиональные бои Линарес провел в столице Японии - Токио, куда переехал в 2002 году.

Для украинца нынешний бой станет дебютным в легком весе (до 61.2 кг). Промоутер Ломаченко - Боб Арум заявил, что пока можно лишь догадываться о возможностях нашего боксера в новой для него категории. С другой стороны, Хорхе Линарес не знает поражений в этом весе с 2012 года.

Ломаченко же является действующим чемпионом мира (WBO) во втором полулегком весе.

В минувших четырех противостояниях соперники Ломаченко отказывались от боя, не выдерживая его ударов. В карьере Линареса был опыт поражений в первых раундах, когда венесуэлец падал от одного-двух точных "касаний" перчаткой. При этом, сам латинос - левша, техничный боксер, что опасно всегда.

Отметим также преимущество Линареса в росте, но наш боксер - моложе.

"Были спарринги, но они ничего не значат, посмотрим, как будет в реальном бою. Сложно сказать, будет ли у Линареса преимущество из-за того, что он долго в легком весе. Надеюсь, этот бой даст мне многое. Посмотрим, как пройдет бой. По его результату станет понятно, как будем двигаться дальше, какие бои мне могут предложить в этой весовой категории", - сказал за несколько дней до схватки Ломаченко.

Для нашего боксера предстоящий бой - это возможность завоевать звание чемпиона мира уже в третьей весовой категории всего за 12 поединков. Если он это сделает, то установит эпохальное достижение в мире бокса, очередной мировой рекорд по скорости завоевания чемпионских титулов.

"Его считают лучшим боксером в мире, и для меня это очень хорошая мотивация. Для меня поединок с Ломаченко - это мечта, воплощенная в реальность. И если Орландо Салидо его побил, почему этого не сможет сделать кто-то еще?" - заявил перед боем Линарес.

"Линарес - опасный боксер, он очень хороший боец. У него хорошая скорость, координация и, самое главное, - боксерский интеллект. Он боец высочайшего уровня, и именно с таким боксером я хочу встретиться, чтобы вписать свое имя в историю бокса", - сказал о сопернике наш боксер.

Прямую трансляцию боя можно посмотреть в ночь с 12 на 13 мая в 02:00 по Киеву на телеканале "Интер" в программе "Большой бокс" (повтор в 07:00).

"Страна" запланировала текстовый онлайн-репортаж поединка.

Видео: youtube.com/SAVASPORTS

Напомним, что Василий Ломаченко считает главной сложностью предстоящего боя.

А Мэнни Пакьяо уже заявил о желании провести поединок с нашим боксером.