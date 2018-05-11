Полиция Одессы расследует обстоятельства гибели 49-летнего заместителя главврача по техническим вопросам одесского роддома №5. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Одесской области.

Трагедия произошла сегодня утром. Сотрудник учреждения, ответственный за перевозку работников и рожениц, обнаружила, что лифт по неизвестным причинам не работает и вызвала сервисную службу. Об аварии она сообщила непосредственному руководителю -заместителю главврача по техническим вопросам.

"Женщина сделала все согласно инструкции: вызвала сервисную службу и в здании начала развешивать таблички с информацией о том, что подъемник не работает. О проблеме и о том, что уже вызваны представители сервисной службы, она проинформировала своего непосредственного руководителя - специалиста, который отвечает за "техническую часть" в медучреждении", - рассказала пресс-секретарь Одесского горсовета Наталья Мальцева.

По данным горсовета, через некоторое время мужчину нашли мертвым в шахте лифта. По предварительным данным, он пытался самостоятельно устранить неисправность лифта. При этом он сорвался с высоты и упал в шахту глубиной 4,5 метра. Во время падения мужчина получил смертельную травму головы.

Отдельно сообщается, что в настоящее время лифт находится в исправном состоянии. Сейчас устанавливается причина, по которой произошло блокирование лифта, а также все обстоятельства гибели сотрудника роддома.

Открыто уголовное производство по факту трагедии, произошедшее квалифицировали как нарушение требований законодательства об охране труда, повлекшее гибель людей (ч 2. ст. 271 УК Украины).

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