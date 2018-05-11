САП может начать уголовное производство по факту обвинений в адрес главы отдела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Андрея Калужинского депутатом Александром Онищенко. Об этом заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий, передает LB.ua.

Онищенко, в частности, заявлял, что антикоррупционер предлагал ему взятку за показания против Порошенко.

"Если такие слова подтверждаются другими доказательствами, то это уголовная ответственность следователей. Так как сделки с подозреваемым и обвиняемым вправе заключать только прокурор", - сказал Холодницкий.

"Я помню интервью Онищенко "Украинской правде" за декабрь прошлого года, где он сказал, что сначала НАБУ общались со мной вместе с САП, а потом сказали, что САП не нужна. Вот и я тогда задавал этот вопрос (Сытнику - ред.)... Спрашивал, что это были за тайные договоренности за моей спиной. Тем более о сделках. Меня заверили, что это все ложь, что Онищенко блефует. То есть если у него есть доказательства, подтверждающие это, то я первый внесу эти данные в ЕРДР. Потому что это является преступлением", - добавил глава САП Холодницкий.

Глава САП считает, что для начала нужно исследовать пленки Онищенко, а также их наличие, чтобы делать оценки.

"Знаете, за два года работы я увидел много ситуаций, которые выглядели настоящими, а оказывались блефом. Поэтому доверяй, но проверяй. Я жду. Если есть заявление, если есть такие обвинения в какие-то договоренности за спиной прокуроров, тогда надо проверять", - резюмировал Назар Холодницкий.

Как сообщала "Страна", нардеп Онищенко дал показания по коррупции Порошенко испанским прокурорам.

Также мы писали, что Онищенко продемонстрировал переписку с окружением Порошенко по скупке голосов в Раде.