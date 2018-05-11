Вера Брежнева лаконично поздравила Меладзе с днем рождения. Фото
Продюсер и композитор Константин Меладзе, который в октябре 2017-го впервые рассказал о свадьбе с Брежневой, сегодня празднует день рождения.
Знаменитости исполняется 55 лет. По случаю дня рождения мужа певица Вера Брежнева поздравила его в соцсети черно-белым совместным фото и лаконично сопроводила ее подписью: "Сегодня 55" и сердечком.
Заметим, что это редкий случай: Вера и Константин по максимуму держат личную жизнь в тайне и довольно редко выставляют свою любовь напоказ.
Фото: instagram.com
Как сообщала "Страна", в прошлом году Вера Брежнева впервые выложила совместное фото с Константином Меладзе.
Ранее Меладзе рассказал о своих отношениях с Брежневой.
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