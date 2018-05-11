Продюсер и композитор Константин Меладзе, который в октябре 2017-го впервые рассказал о свадьбе с Брежневой, сегодня празднует день рождения.

Знаменитости исполняется 55 лет. По случаю дня рождения мужа певица Вера Брежнева поздравила его в соцсети черно-белым совместным фото и лаконично сопроводила ее подписью: "Сегодня 55" и сердечком.

Заметим, что это редкий случай: Вера и Константин по максимуму держат личную жизнь в тайне и довольно редко выставляют свою любовь напоказ.

Фото: instagram.com

Как сообщала "Страна", в прошлом году Вера Брежнева впервые выложила совместное фото с Константином Меладзе.

Ранее Меладзе рассказал о своих отношениях с Брежневой.

Мы писали, что люди Брежневой и Меладзе угрозами закрыли бар на Воздвиженке.