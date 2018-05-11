79,5% опрошенных украинцев не одобряют работу президента Петра Порошенко, а 69,6% - Кабинета Министров. Такие данные опроса приводит центр социальных исследований "София".

50,2% опрошенных совсем не одобряют работу президента, 29,3 % - скорее не одобряют, 12,6% - скорее одобряют, 3,1% - полностью одобряют, а 4,8% - затруднились ответить.

37,6% респондентов совсем не одобряют работу правительства, 32% - скорее не одобряют, 19,1% - скорее одобряют, 3,7% - полностью одобряют, а 7,6% - затруднились ответить.

Также респондентов просили ответить на вопрос, как они считают, дела в стране идут в правильном или неправильном направлении.

39,5% ответили, что однозначно в неправильном, 26,9% - скорее в неправильном, 10,9% - скорее в правильном, 2,5% - однозначно в правильном, 15% - и в правильном, и в неправильном, а 5,2% - затруднились ответить.

Кроме того, респондентам предложили перечень и предложили выбрать, какие из заданий нынешняя власть должна решать в первую очередь.

Первое место заняло урегулирование конфликта на Донбассе (53,5%), затем борьба с коррупцией (45,6%), снижение цен на продукты и потребительские товары (31,9%), и снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (29,6%).

Уточняется, что опрос проводился с 19 по 30 апреля.

Были опрошены 2 016 совершеннолетних жителей во всех областях Украины (на подконтрольной территории) методом личного интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Ранее "Страна" писала о том, что в соцсетях обсуждают логотип Украины, принятый правительством, который называют пародией на Порн Хаб.

Также мы сообщали, что согласно соцопросу, украинцев не волнует возврат Крыма. Они хотят окончить войну и меньше платить за ЖКХ.