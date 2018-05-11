На границе с Польшей задержали торговца "живым товаром"
На украинском-польской границе пограничники задержала иностранца - торговца людьми, который пытался вывезти в Польшу четырех украинок для сексуальной эксплуатации за рубежом.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
39-летний мужчина вместе с жительницами Львовской, Харьковской и Запорожской областей следовал рейсовым автобусом во Вроцлав.
Фото: dpsu.gov.ua
Установлено, что иностранец вербовал девушек в развлекательных заведениях, обещая им значительные заработки за рубежом. Сейчас продолжаются процессуальные мероприятия.
Как сообщала "Страна", жительница Николаева с сожителем вербовали девушек для секс-бизнеса за границей
Мы писали, что в Киеве задержали двух девушек, которые организовали секс-бюро для туристов
Ранее банда в Варшаве наладила канал поставки "рабов" из Беларуси и Украины.