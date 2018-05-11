На украинском-польской границе пограничники задержала иностранца - торговца людьми, который пытался вывезти в Польшу четырех украинок для сексуальной эксплуатации за рубежом.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

39-летний мужчина вместе с жительницами Львовской, Харьковской и Запорожской областей следовал рейсовым автобусом во Вроцлав.

Фото: dpsu.gov.ua

Установлено, что иностранец вербовал девушек в развлекательных заведениях, обещая им значительные заработки за рубежом. Сейчас продолжаются процессуальные мероприятия.

Как сообщала "Страна", жительница Николаева с сожителем вербовали девушек для секс-бизнеса за границей

Мы писали, что в Киеве задержали двух девушек, которые организовали секс-бюро для туристов

Ранее банда в Варшаве наладила канал поставки "рабов" из Беларуси и Украины.