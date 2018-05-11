Сразу трое украинских моряков умерло по загадочным обстоятельствам на судне "Atlantic Harmony", стоящем сейчас в порту государства Кабо-Верде - островах Зеленого мыса, которые находятся у берегов Африки. Еще несколько часов назад умерших было всего двое.

"Страна" выяснила подробности странных смертей украинских мореходов.

Фото: marinetraffic.com

7 мая на борту этого судна скончался второй помощник капитана Алексей Лукашов, а спустя 13 часов — третий механик Александр Червоный. Об этом сообщил политик Илья Кива на своей странице в Фейсбуке, потребовав от украинского МИДа немедленного вмешательства и скорейшей доставки тел погибших моряков в Украину.

В свою очередь, юрист Фонда помощи морякам "Ассоль" Виктория Ковальчук сообщила Стране, что украинский МИД уже отреагировал на трагедию в африканском порту. "В Кабо-Верде выехал посол Украины в Сенегале. Дело в том, что в этом государстве нет дипломатов Украины. Посол направлен для контроля действий местных чиновников, также нами направлен запрос в страховую компанию и судовладельцу, которые должны выяснить причину смерти наших граждан. Но обстоятельства смерти моряков пока неизвестны", - рассказала юрист морского фонда Виктория Ковальчук.

Как сообщили Стране источников в МИДе, первый член экипажа – второй помощник капитана Алексей Лукашов, скончался еще на переходе судна к Кабо-Верде. Через 13 часов, уже после того, как судно стало на рейде Кабо-Верде, умер третий механик Александр Червоный. Третий член экипажа – тоже гражданин Украины, почувствовал себя плохо и был госпитализирован вчера вечером. Однако спасти его не удалось – он скончался в больнице.

На борт судна уже поднималась местная полиция, однако полицейские ограничились пока лишь внешним осмотром тел погибших. Ранее все члены экипажа были здоровы, никаких признаков недомогания не проявляли. Стоит отметить, что предварительная экспертиза тела первого погибшего – второго помощника капитана Алексея Лукашова, показала, что в крови моряка не было следов ни спиртного, ни наркотиков.

Сейчас судно стоит на рейде в Кабо-Верде. Собственно говоря, судно не под арестом, а стало на якорь по причине череды странных смертей моряков в которой еще предстоит разбираться судебно-медицинским экспертам, представителям страховой компании и судовладельца. Судно не под арестом, задержка в африканском порту связана именно со смертями моряков.

Судно "Atlantic Harmony" - новейшей постройки, 2017 года. Ходит под флагом Гонконга, порт приписки Гонконг. Экипаж судна состоит из украинских граждан, капитан - гражданин Ирана. Судовладелец ATLANTIC HARMONY - Digital Epoch Ltd., бенефициар компании-судовладельца – гражданин Турции.

Как сообщала "Страна", по словам жены одного из моряков, в компании так и не сообщили точные причины смерти ее мужа.