Внефракционный депутат Андрей Денисенко зарегистрировал в парламенте законопроект об отмене празднования 9 мая.

Об этом Денисенко заявил на своей странице в Facebook. Напомним, что именно этот депутат был автором закона по переименованию Днепропетровска в Днепр.

"Зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 8342, предусматривающий перенос Дня победы над нацизмом в Европе с 9 на 8 мая и совмещение его с Днем памяти и примирения.

Предлагаю вместо двух государственных праздников, посвященных Второй мировой войне, отмечать все памятные моменты в один день, 8 мая, как это и принято во всей Европе и цивилизованном мире.

Выходной день тоже планируется перенести на 8 мая".

Депутат также предложил "отказаться от выдуманной Сталиным искусственной даты 9 мая, празднование которой превращено арессивным путинским режимом в фарс победобесия и главный миф и ритуал единства советско-русского мира".

По его мнению, "настоящий" день победы у украинцев еще не наступил - это "день победы над рашизмом".

Денисенко также является лоббистом идеи переименования Днепропетровской области в Сичеславскую. В последнее время эти попытки активизировались. "Страна" рассказывала о них в материале "Последний бой за Днепропетровск. Появится ли в Украине Сичеславская область".

Напомним, 9 мая 2018 года на праздник Победы в Украине вышли десятки тысяч человек. Опрошенные "Страной" эксперт назвали это скрытой формой протеста против политики действующей власти.