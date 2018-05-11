В Подгородном на Днепропетровщине ликвидируют пожар, возникший в четверг на открытой территории полигона для переработки твердых бытовых отходов. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС в Днепропетровской области.

"В 19:27 пожар локализован. Сейчас продолжается ликвидация пожара на свалке, площадь которой составляет ориентировочно 1500 кв. м", - говорится в сообщении.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Причина пожара устанавливается правоохранительные органы. К ликвидации пожара привлечены 17 спасателей и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

Видео: Youtube.com/Головне Управління ГУ ГСНС в Днепропетровской области

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