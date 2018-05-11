На исторической встрече президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которая запланировна на 12 июня, может присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин. Такой вариант не исключает японская газета "Майнити".

Как утверждает издание, подобные слухи ходят в дипломатических кругах США. Кроме этого источник газеты в Совете национальной безопасности США также заявил, что "существует вероятность" присутствия главы третьего государства, но не привел каких-либо подробностей.

Напомним, как заявил в соцсети Дональд Трамп, встреча лидеров двух государств пройдет в Сингапуре.

Ранее "Страна" писала о том, что в МИД Сингапура подтвердили дату и место встречи Ким Чен Ына с Дональдом Трампом.

Также мы сообщали, что Трамп надеется на крайне положительный результат встречи с Ким Чен Ыном.