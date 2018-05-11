Болельщики "Ливерпуля", которые прибывают в Киев на финал Лиги Чемпионов, рискуют столкнуться в столице Украины с "самыми опасными" футбольными хулиганами.

Об этом пишет The Sun.

По словам таблоида, Киев является "адским штамповочным полигоном нескольких футбольных "фирм", которые даже посылают грозных русских".

"Наиболее опасны правые фашистские головорезы клуба "белых мальчиков", которые следуют за самой известной столичной командой "Динамо" Киев", - пишет издание

Они печально известны спортивными колпаками KKK и свастиками в дни матчей и уже имеют долгую историю нападения на британских болельщиков.

Фото: thesun.co.uk

Так, издание вспоминает, что англичане уже были атакованы десятками ультрас с ножами в центре Киева перед отборочным Кубком мира в 2013 году.

Теперь есть сейчас есть реальные опасения, что эти же головорезы будут использовать матч в этом месяце, чтобы прославиться.

При этом издание воспоминает агрессивное противостояние фанатов "Динамо" (Киев) и Шахтер (Донецк).

Фото: thesun.co.uk

"В конце концов, агрессивное и расистское поведение "Динамо" стало настолько вызывающим, что болельщикам клуба было запрещено посещать европейские матчи УЕФА", - пишет издание.

Наблюдатели теперь считают, что головорезы готовятся выместить свою ненависть на футбольных болельщиков, которые посетят их город 26 мая.

"Ливерпуль" и "Реал Мадрид"получат по 16 626 билетов на финал на Олимпийском стадионе.

Ранее "Страна" сообщала, что драки фанов и разгон по-шведски. Полиция, Нацгвардия и спасатели провели учения перед финалом Лиги чемпионов. Фоторепортаж.

Также британских футбольных фанатов предупредили о расизме и крепком алкоголе в Киеве.