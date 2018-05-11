От Надежды Савченко, внефракционного нардепа, которую подозревают в подготовке терактов и свержения государственной власти, ушли ее оба адвокаты – Олег Соловей и Дмитрий Бугай.

Об этом сообщил адвокат Соловей, пишет УП.

"Сегодня мы разорвали наши рабочие отношения. Мы – я и Дмитрий Бугай – больше не представляем интересы Надежды Савченко. Мы подписали сегодня соответствующее соглашение", - сказал он.

Соловей отметил, что причиной этому стала, в частности, и некорректное поведение и позиция сестры Савченко – Веры, которая вмешивается в рабочие отношения защитников и подзащитной.

"Мы не сторонники таких отношений, мы не будем работать с посторонним человеком, в том числе с Верой, которая ведет себя по отношению к адвокатам сестры некорректно. Мы работаем с клиентом и разрабатываем единую позицию, а все посторонние вмешательство не идут на пользу Надежды", - сказал Соловей.

Он добавил, что этот вопрос (что адвокаты идут – Прим. Ред.) обсуждали с Савченко в течение трех дней, а 11 мая пришли к согласию.

Он также отметил, что Вера нашла для Надежды Савченко нового адвоката Александра Шадрина (он вел дело подозреваемой в сепаратизме и создании террористической организации экс-мэр Славянска Нели Степи – Прим. Ред.)

"Но сегодня в нашем присутствии Надежда подписала отказ от всех адвокатов, в том числе и от Шадрина", - сказал Соловей.

Он добавил, что после них к Надежды пошли Вера с мамой и "возможно, они ее убедят работать с Шадриным".

Соловей также добавил, что они с Савченко договорились, что если вмешательство в их работу не будет, и сама Надежда захочет вернуть себе старых адвокатов, то Соловей готов вернуться и продолжать защищать ее интересы.

Ранее "Страна" сообщала, что Луценко заявил, что знает имена российских полковников, которые дали Савченко оружие для теракта.

Также ходатайство о продлении ареста Савченко поступило в суд в ее день рождения.