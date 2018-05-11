Нападающий ПСЖ Неймар попросил клуб отпустить его летом в Реал, который оценивает сделку в рекордную в истории футбола сумму от 260 до 300 млн евро. Об этом сообщает Marca.

По данным издания, футболист, его отец, исполняющий обязанности агента, а также королевский клуб создали план по осуществлению трансфера игрока в межсезонье-2018.

Бразильский форвард попросил провести переговоры по поводу своего ухода из французской команды, о чем отец Неймара сообщил президенту Пари Сен-Жермен Нассеру Аль Хелаифи.

Утверждается, что нападающий, чей контракт заканчивается в 2022 году, осознает, что его трансфер из Барселоны в ПСЖ минувшим летом был ошибкой, а его отношения с новыми одноклубниками в Париже не сложились. О намерении заставить французскую сторону отпустить его, Неймар якобы дал понять Реалу еще в декабре 2017 года.

Будущее футболиста находится в руках главного руководителя Пари Сен-Жермен, эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани. Близкие к нему источники считают, главным препятствием на пути перехода футболиста является гордость эмира, а не сумма компенсации.

Напомним, летом прошлого года ПСЖ официально объявил о трансфере Неймара за 222 миллиона евро. Бразилец стал самым дорогим футболистом в истории. Сообщалось, что нападающий раздумывает над возможностью возвращения в Барселону.

Ранее "Страна" писала о том, что названы самые высооплачиваемые тренеры и футболисты мира.

Также мы сообщали о том, что вслед за Порошенко Стець согласился поселить у себя дома футбольных фанатов. Но с двумя условиями.