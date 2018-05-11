Президент Украины Петр Порошенко считает целесообразным проведение встречи "нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина Россия) в начале следующего месяца. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что ее можно и стоит провести уже в начале июня. Насколько эти мои надежды будут реализованы – мы будем знать уже 23-24 мая, когда будут сделаны попытки предварительного согласования", - сказал Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Словении Борутом Пахором в пятницу в Киеве.

Вместе с тем он добавил, что встреча в "нормандском формате" не должна быть только встречей ради встречи.

Ранее "Страна" писала о том, что перелет Порошенко на встречу "нормандской встречи" обошелся почти в 1 млн гривен.

Также мы сообщали, что Порошенко анонсировал встречу с Путиным, Меркель и Макроном в Париже.