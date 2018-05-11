За год число выездов украинцев за границу выросло на 7,2% по сравнению с 2016 годом, тогда как рост данного показателя в 2016 году к 2015 году составил 6,6%.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы статистики Украины (Госстат).

По данным ведомства, количество выездов украинцев за границу в 2017 году составило 26,4 млн, что на 1,8 млн больше, чем годом ранее.

По данным Госстата, динамика выездов украинцев за границу в 2017 году по сравнению с ростом выездов в 2018 году составила 0,6 процентных пунктов (п.п.), тогда как динамика посещений Украины иностранцами в 2017 году замедлилась на 0,6 п.п.

Так, в прошлом году Украину посетило 14,3 млн иностранных граждан. Это на 6,7% больше, чем в 2016 году, тогда как рост количества иностранных туристов в 2016 году по сравнению с 2015 годом составил 7,3%.

В то же время, по данным Госстата, количество средств временного размещения (гостиниц, хостелов, специализированных учреждений) в 2017 году сократилось на 3,3% (до 4,1 тыс. заведений), а количество гостей данных учреждений выросло на 1,8% (до 6,66 тыс. лиц).

Безвизовый режим для граждан Украины с биометрическими паспортами вступил в силу 11 июня 2017 года для всех стран ЕС (за исключением Великобритании и Ирландии), а также для Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Ранее "Страна" сообщала, что не совсем безвиз. Украинцев будут за 7 евро проверять перед поездками в ЕС.

Также ажиотаж пропал. В Украине сократилось число путешествующих по безвизу.