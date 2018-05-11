В соцсети Facebook появились фото парня, угнавшего мотоцикл брата нардепа БПП Мустафы Найема, адвоката Маси Найема. Снимки сделанные, судя по всему, с камер видеонаблюдения опубликовала адвокат Аля Самарец.

На фото видно, как на белом мотоцикле Хонда едет молодой человек в голубой футболке, джинсовых шортах и черных кроссовках.

"Этот человек на фото сегодня у самого Апелляционного суда Киева под носом у охраны суда похитил мотоцикл Masi Nayyem. Если кому известно это лицо, просьба поделиться информацией со мной, Маси или Соломенским управлением полиции г. Киева", - пишет Самарец.

Фото: facebook.com

Напомним, мотоцикл Honda у Маси Найема угнали утром 11 мая в Киеве около Апелляционного суда по адресу Соломенская, 2а. Там сегодня должно было рассмотрение апелляционной жалобы об аресте автомобиля Mercedes, фигурируещего в деле нападения на Мустафа Найема. Кроме того, там было отложено рассмотрение апелляционной жалобы об избрании меры пресечения Ахмеду Саитову — также фигуранту этого дела.

Номера транспортного средства – AA7538. Год выпуска мотоцикла – 2014. Сразу же после происшествия полиция ввела план-перехват по городу.

Также мы писали, что рассмотрение апелляционной жалобы по поводу избрания меры пресечения Ахмеду Абубакаровичу Саитову, подозреваемому в нападении на народного депутата Мустафу Найема, перенесено на 16 мая, поскольку к намеченному на пятницу заседанию в суд не поступили материалы.