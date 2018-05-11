Сегодня около 13.00 с балкона офиса общественной организации "Международный благотворительный фонд Надежды Савченко" сорвали с плакат: "Надія є", который повесили там ко дню рождения политика.

"Стране" подтвердила эту информацию Татьяна Проторченко, пресс-секретарь Надежды Савченко.

"Плакат "Надія є" мы повесили буквально вчера ночью, специально на день рождения Надежды. У нас официально арендованное помещение. И сегодня днем его сорвали. Оказалось, что это были сотрудники КП “Киевреклама”, которые сегодняшним числом сделали приказ о демонтаже. Приехали его снимать, зная, что все мы находимся на Аскольдовом переулке, на акции в поддержку Надежды в ее день рождения. Они привезли вышку, залезли, срезали плакат, ногами запинали, скомкали и увезли в неизвестном направлении”, - сказала “Стране” Татьяна Проторченко.

“Такой вот подарок сделали Наде на день рождения”, - добавила она.

По ее словам, никакого информационного документа от КП “Киевреклама” о демонтаже баннера они не получили.

Поэтому пресс-секретарь Надежды Савченко расценивает действия коммунальщиков как кражу.

“Мы со своей стороны написали заявление в полицию о краже имущества. Потому что фактически плакат этот украли. Покупали баннер на взносы людей, принадлежит он нам, и просто так взять и приехать и сорвать его… Это, простите, с каких пор за одни сутки такие вопросы начали решать с рекламой?” - добавила пресс-секретарь Надежды Савченко.

Мы благотворительная организация, которая занимается освобождением политзаключенных, мы занимались исключительно своей деятельностью по уставу. Мы на один день повесили этот баннер. Если это незаконно, если мы совершили административное правонарушение, нас должны были уведомить об этом, чтобы мы самостоятельно демонтировали баннер. А так как нам ничего не сообщали, то тогда это называется кражей”, - убеждена Татьяна Проторченко.

Как сообщала "Страна", ходатайство о продлении ареста Савченко поступило в суд в ее день рождения - 11 мая.

А генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что знает имена российских полковников, которые дали Савченко оружие для теракта.