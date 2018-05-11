В так называемой "ДНР" заявили о создании новых войск. Об этом сообщает издание Life.

По данным издания, "ракетные войска тактического назначения" были созданы указом "главы республики" Александра Захарченко.

Уточняется, что в так называемой "ДНР" с 2015 года "велась разработка собственных образцов современного оружия", а "с 2016 года образцы тестировали в боевых условиях". По информации российской прессы, реактивные комплексы "производства ДНР" называются "Снежинка" и "Чебурашка".

Ранее "Страна" писала о том, что СБУ рассмотрит обращение Турчинова о внесении в "черный список" СМИ, транслировавших военный парад "ДНР".

Также мы сообщали, что бразильца Лусварги, воевавшего на стороне "ДНР", суд взял под стражу на 60 суток.