В "ДНР" заявили о создании собственных ракетных войск
В так называемой "ДНР" заявили о создании новых войск. Об этом сообщает издание Life.
По данным издания, "ракетные войска тактического назначения" были созданы указом "главы республики" Александра Захарченко.
Уточняется, что в так называемой "ДНР" с 2015 года "велась разработка собственных образцов современного оружия", а "с 2016 года образцы тестировали в боевых условиях". По информации российской прессы, реактивные комплексы "производства ДНР" называются "Снежинка" и "Чебурашка".
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